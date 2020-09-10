Сотрудники Камерного театра опасаются его "оптимизации" ради застройки

Сотрудники Камерного театра Объединенного музея писателей Урала бьют тревогу. Якобы учреждение культуры покидают люди, недовольные травлей и урезанием зарплат. По их рассказам, затеянная в учреждениях оптимизация закончится закрытием мест культпросвета. Работники театра не исключают, что застройщики в скором времени хотят возвести на экономически выгодной зоне в центре Екатеринбурга новый жилищный комплекс. В ситуации разбирался корреспондент Накануне.RU.

Сразу несколько работников Камерного театра недовольны так называемой оптимизацией и работой директора Ирины Евдокимовой.

Как рассказывает режиссер театра Дмитрий Касимов, управленец невзлюбила его с самого своего прихода и устроила ему откровенную травлю. И такой пример, с его слов, не единичный. Те, кто не может это терпеть, увольняются.

"У меня с директором театра Евдокимовой возник продолжительный конфликт. Когда она в конце 2017 года возглавила театр, то сразу меня приняла в штыки и стала заниматься травлей, стала пытаться от меня избавиться, создавала провокационные ситуации. Это был стиль ее поведения. Просто многие сотрудницы музея - женщины интеллигентные, и они либо терпели, либо увольнялись. Одно время они писали анонимные жалобы в мэрию, но в силу того, что Евдокимова является ближайшей подругой экс-главы управления культуры Екатеринбурга Ярошевской Татьяны, то у нее была своеобразная "крыша", - делится своей версией событий Дмитрий.

Также Касимов утверждает, что якобы в театре при Евдокимовой появились так называемые "мертвые души". И якобы в театре выписываются премии сотрудникам, которые ей абсолютно лояльны, а другим сотрудникам зарплату, наоборот, урезали. И этот "фаворитизм", как полагает режиссер, процветает. Также он заявляет о якобы раздутых сметах и обналичивании средств во время вручения премии Бажова.

По его оценкам, в связи с нетерпимыми условиями из театра были вынуждены уволиться 23 человека. Сотрудники жалуются и на техническое состояние театра.

"Ко мне приходит народная артистка Замараева и говорит: "Там в гримерной лампочка не горит. Вверните лампочки, пожалуйста. Это позор, стыд и срам. Если директор такое допускает, то это значит, что не понимает, где работает", - сокрушается Касимов.

А зрители жалуются на холод в театре. Такие жалобы они оставляют в соответствующей книге пожеланий. Порой ценителям искусства приходится оценивать игру актеров, будучи облаченными в пуховики.

В фойе театра, как жалуются некоторые, и вовсе пахнет канализацией.

"Весь театр превратился в гнойник, который вскрылся. Возникают и финансовые вопросы. Где отчетность финансовая за 2019 год? У меня есть заключительный акт счетной палаты за 2019 год, которая нашла огромное число нарушений финансового плана", - негодует постановщик спектаклей "Три сестры" и "Повести о рыжем поэте".

Он не исключает, что оптимизация проводится кулуарно и осуществляется с целью последующей сдачи помещения в аренду, а возможно, и полного прекращения работы театра. Дмитрий Касимов обратился с жалобой в Союз театральных деятелей России.

Недоволен деятельностью директора Евдокимовой не только режиссер. В беседе с нашим агентством на театрального менеджера пожаловались еще пять сотрудников театра.

Одна из них пожаловалась на "травлю" со стороны главы учреждения в тот момент, когда она была беременна.

"Мне угрожали увольнением только потому, что я ей не нравилась. Она мне говорила, что только она профессионал и что она не хочет работать вместе со мной. Мне просто так сокращали зарплаты. Часть денег мне вернули только после обращения в трудовую инспекцию", - говорит она.

Часть сотрудников поделились информацией, что скоро Камерный театр может быть закрыт насовсем. Они не исключают, что якобы власти намереваются освободить место под застройку очередного жилищного массива. "Это единственное место в самом центре города, которое еще не застроено. Просто лакомый кусочек для застройщика. До культуры никому нет дела", - говорят источники.

Впрочем, глава городского управления культуры Илья Марков назвал такие сведения "полной чушью". "Это полная чушь. Это смешно. В этих учреждениях работают люди. Музей писателей Урала содержит в себе памятники культуры, которым более двухсот лет!" - отметил Илья Марков в беседе с нашим корреспондентом.

А директор Камерного театра Ирина Евдокимова заверила, что все рассказанное ее сотрудниками не соответствует действительности.

"В зале бывает прохладно. Всем не угодишь. Я не знаю этих сотрудников, которые были уволены. Все остальное это неправда. Это нормальная практика в стране - оптимизация. Что касается Касимова, то он был взят на тех условиях на работу еще до моего прихода и сам расписался под договором. Никаких зарплат Касимову я не урезала. Он получал зарплату каждый месяц, но ставил один спектакль в год. Из-за меня уволились 23 человека? Это неправда. На сегодняшний день в октябре будут уволены только два сотрудника", - прокомментировала ситуацию Ирина Евдокимова.