Евросоюз продлил санкции в отношении РФ еще на полгода

Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении России и Украины до 15 марта 2021 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС, распространенное в Брюсселе.

В документе указано, что решение, о продлении санкций "в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины" принималось Советом в письменной форме, а значит – без обсуждения. При этом правовые акты будут опубликованы только в пятницу (11 сентября) в Официальном журнале.

Напомним, что по этой же причине Евросоюз начал вводить санкции и в 2014 г. В черном списке оказалось 175 граждан России и Украины, включая и 44 юридических лица.