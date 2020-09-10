10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
ЛГБТ, флаг ЛГБТ (2017) | Фото: rddfm.ru

В центре Екатеринбурга прошел одиночный пикет против усыновления детей ЛГБТ-парами

У памятника Ленину на Площади 1905 г. в Екатеринбурге житель города Юрий Кузнецов устроил одиночный пикет против усыновления детей гомосексуальными парами. Причиной акции стало проведение в Свердловской области "Недели гордости ЛГБТ".

"Именно это мероприятие и сам факт того, что это мероприятие сейчас проходит в Екатеринбурге, а не где-нибудь, в городе, в котором я родился и живу, сподвигло меня выйти сюда" - заявил Кузнецов.

Как рассказал Накануне.RU сам общественник, время для пикета выбиралось спонтанно и таким образом он решил выразить свою личную жизненную позицию относительно данной темы и всего сообщества ЛГБТ. При этом, на на плакате нет какого-либо упоминания об усыновлении.

Напомним, что представители Межрегиональной общественной организации поддержки и развития духовно-нравственных семейных отношений "Родительский собор" обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву, а также мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с требованием запретить проведение в уральской столице "Недели гордости ЛГБТ". Следом за ними прокуратура Екатеринбурга вынесла предостережение организаторам "недели гордости". По словам правоохранителей мероприятие не было согласовано, что нарушает закон о собраниях.

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В центре Екатеринбурга прошел одиночный пикет против усыновления детей ЛГБТ-парами

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Теги: ЛГБТ, пикет, усыновление, "Неделя гордости"



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