В Кургане у членов штаба Навального изъяли пустые бланки для членов избиркомов с подписями и печатями КПРФ

10 сентября сотрудники полиции изъяли у членов регионального штаба Навального 28 бланков с подписями и печатями обкома КПРФ. На каждом документе стоит личная подпись первого секретаря обкома партии в Курганской области Виктора Зырянова. Об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

В распоряжении нашего агентства также имеется фотография одного из изъятых бланков. На ней четко видно, что на бланке нет фамилий членов избирательных комиссий с совещательным голосом, однако подпись Зырянова и официальная печать КПРФ уже стоит.

При этом, по Уставу КПРФ, решение о направлении наблюдателей или членов избирательных комиссий от партии утверждается коллегиальным органом, и в этом решении должны быть фамилии, - отметили источники Накануне.RU в федеральном штабе КПРФ в Москве.

На изъятых бланках не были заполнены фамилии людей, которых курганское реготделение коммунистов собирается отправить на участки для голосования перед выборами в облдуму региона.

Сейчас активистам штаба Навального может грозить уголовное наказание по статье 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования".

В УМВД России по Курганской области официально подтвердили изъятие бланков. До руководителя реготделения КПРФ Виктора Зырянова редакции дозвониться не удалось, он не взял трубку.