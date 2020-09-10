В Кургане у членов штаба Навального изъяли пустые бланки для членов избиркомов с подписями и печатями КПРФ

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    футболки мужские с длинным рукавом вот

Политика Курганская область
бланк КПРФ о назначении члена УИК (2020) | Фото: Источник Накануне.RU

В Кургане у членов штаба Навального изъяли пустые бланки для членов избиркомов с подписями и печатями КПРФ

10 сентября сотрудники полиции изъяли у членов регионального штаба Навального 28 бланков с подписями и печатями обкома КПРФ. На каждом документе стоит личная подпись первого секретаря обкома партии в Курганской области Виктора Зырянова. Об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

В распоряжении нашего агентства также имеется фотография одного из изъятых бланков. На ней четко видно, что на бланке нет фамилий членов избирательных комиссий с совещательным голосом, однако подпись Зырянова и официальная печать КПРФ уже стоит.

бланк КПРФ о назначении члена УИК(2020)|Фото: Источник Накануне.RU

При этом, по Уставу КПРФ, решение о направлении наблюдателей или членов избирательных комиссий от партии утверждается коллегиальным органом, и в этом решении должны быть фамилии, - отметили источники Накануне.RU в федеральном штабе КПРФ в Москве.

На изъятых бланках не были заполнены фамилии людей, которых курганское реготделение коммунистов собирается отправить на участки для голосования перед выборами в облдуму региона.

Сейчас активистам штаба Навального может грозить уголовное наказание по статье 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования".

В УМВД России по Курганской области официально подтвердили изъятие бланков. До руководителя реготделения КПРФ Виктора Зырянова редакции дозвониться не удалось, он не взял трубку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кургане у членов штаба Навального изъяли пустые бланки для членов избиркомов с подписями и печатями КПРФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штаб навального, бланк КПРФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети