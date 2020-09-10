10 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Северный морской путь (2017) | Фото: minvr.ru

РБК: к 2024 году загрузка Севморпути будет на четверть ниже заявленной

К 2024 г. грузопоток по Северному морскому пути (СМП) достигнет 60 млн т, а не 80, как это было предусмотрено "майским указом" президента Владимира Путина в 2019 г. Причина – снижение прогнозов поставки угля и нефти в Арктике, сообщает "РБК".

Новую цель по грузопотоку Минтрансу предложила госкорпорация "Росатом". Предложение с корректировкой прогноза в Минтранс направил глава дирекции СМП Вячеслав Рукша. Планы по загрузке СМП к 2024 г. пришлось менять в основном из-за изменений в трёх крупных проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки. Речь про отказ компании "Востокуголь" от планов по добыче к 2024 году по 19 млн т угля/год, изменение в показателях работы "Восток Ойл", изменение прогнозов "НОВАТЭКа", одного из главных пользователей арктического маршрута.

Напомним, ранее три министерства – по развитию Дальнего Востока и Арктики, транспорта, иностранных дел, а также "Росатом" на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева договорились не расширять границы Северного морского пути. Это сделано для того, чтобы не возникло противоречий с международным правом.

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РБК: к 2024 году загрузка Севморпути будет на четверть ниже заявленной

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Теги: Северный морской путь, грузопоток, майский указ



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