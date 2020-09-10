В Москве вынесен приговор членам банды, в которую входил брат депутата Госдумы

В Москве суд вынес приговор членам банды, в которую входил брат депутата Государственной думы России. Всех отправили в колонию.

Напомним, в начале этого года в МВД заявили о задержании троих членов преступной группы, обвиняемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны. По данным ведомства, ущерб превысил 2,6 млн долларов. Задержания прошли в Москве и Екатеринбурге.

Позже стало известно, что одним из задержанных оказался родной брат депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских - Владимир. Впоследствии сам парламентарий подтвердил, что задержанный - действительно его родственник.

На днях Таганский районный суд Москвы огласил свой вердикт по этому громкому делу. Как сообщили Накануне.RU в суде, всем троим был вынесен обвинительный приговор.

Владимир Альшевских получил 4 года лишения свободы. Еще двое фигурантов - Ловцов и Брехов - получили 4 года и 4 года 2 месяца лишения свободы соответственно.

Все трое будут отбывать сроки в колонии общего режима. Как уточнили в суде, апелляций на этот приговор пока ни от кого не поступало.

Напомним, что Андрей Альшевских, комментируя новости о задержании брата, признавался, что он "ошарашен". По словам депутата, с родственником он уже давно не общается.