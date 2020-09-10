В Прикамье ученики шести школ подхватили коронавирус

В шести школах Пермского края ученики подхватили коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На 9 сентября коронавирусная инфекция выявлена у шести учеников. Они являются учащимися пяти школ в Перми и одной – в Соликамске. В образовательных учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства", - сообщила в своём Instagram глава краевого минздрава Оксана Мелехова.

Отметим, по данным оперштаба, за последние сутки в крае подтвердилось 60 случаев коронавируса (всего – 8 тыс. 454).