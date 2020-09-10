10 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин поручил адресно поддержать людей, которые остались без работы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил адресно поддержать тех, кто потерял работу и не смог трудоустроиться в период кризиса.

Он подчеркнул, что ситуация на рынке труда остается напряженной. "Жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин также поставил задачу восстановить занятость к концу следующего года до прошлогоднего уровня.

Он отметил, что уровень безработицы к этому моменту не должен превышать "4,7% экономически активного населения".

Ранее глава государства отмечал, что России удалось достойно ответить на вызов пандемии коронавируса и не допустить драматичного роста безработицы в этот период.

При этом, как сообщалось, официально безработица в связи с коронакризисом в июле выросла до рекордных за несколько лет показателей – 6,3% населения, или 4,7 млн человек (против 3,4 млн в марте).

Между тем, в стране сохраняется и растет скрытая безработица. Так, в Конфедерации труда России в июне оценивали общий показатель безработных в 8 млн человек. Более того специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозировали ухудшение положения при затяжном кризисе – при оптимистичном сценарии до 5,3-5,6% граждан, а при пессимистичном – до 10,5-10,7% с сохранением проблемы вплоть до 2023 года и далее.

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Путин поручил адресно поддержать людей, которые остались без работы

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Теги: владимр путин, безработные, безработица



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