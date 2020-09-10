Улицу в Нижнем Тагиле назвали именем легендарного конструктора Т-90 Владимира Поткина

Одной из улиц Дзержинского района Нижнего Тагила присвоено имя Владимира Поткина – легендарного конструктора Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех"), создателя основного боевого танка Российской армии Т-90.

Присвоение имени Поткина улице района было инициировано "Уралвагонзаводом" в канун Дня танкиста и поддержано главой города Нижний Тагил. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.

Владимир Поткин – знаковая фигура не только для концерна "Уралвагонзавод" и Нижнего Тагила, но и для всего мирового танкостроения.

Владимир Иванович возглавлял УКБТМ в самый непростой для страны и отрасли период: с 1987 по 1999 год. Под его руководством создан и поставлен на производство танк Т-90 и его модификации Т-90К и Т-90С, а также серия инженерных машин, в том числе машины разграждения и разминирования.

Одновременно с Т-90 под руководством Владимира Поткина на Уралвагонзаводе были разработаны и внедрены в производство абсолютно новые виды гражданской продукции – мини-погрузчики и экскаваторы.

По признанию коллег, Владимир Иванович был жёстким руководителем, чрезвычайно требовательным как к подчинённым, так и к самому себе. Но это было в полной мере оправданно. Его целеустремлённость, железная воля и неравнодушие позволили предприятию создать новую востребованную технику и успешно выйти из кризиса, сохранить уникальный творческий коллектив УКБТМ.

13 мая 1999 года, после тяжелейшей подготовки к индийским испытаниям трех танков Т-90С, Владимир Иванович за своим рабочим столом скончался от сердечного приступа. А испытания и последующий за ними "индийский контракт" стали судьбоносными моментами не только для Уралвагонзавода, но и для всей танковой отрасли России. Их результатом стало сотрудничество с Индией в части поставок и лицензионного обслуживания, которое продолжается и по сей день. А в честь своего создателя "летающий" танк Т-90С носит неофициальное имя – "Владимир".

Особенно символично, что решение о переименовании улицы Хвойная в улицу Поткина принято в год 100-летия отечественного танкостроения как дань уважения Владимиру Ивановичу и всем тагильским танкостроителям.