Замначальника уральской колонии судят за хищение и продажу казенного автомобиля

На Среднем Урале перед судом предстанет заместитель начальника исправительной колонии. Его обвиняют в растрате.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ИК-3 в Краснотурьинске. По версии следствия, осенью 2017 года высокопоставленный тюремщик, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - вверенного ему автомобиля марки "Урал" стоимостью свыше 54,5 тысяч рублей. После этого, как показало расследование, похищенный автомобиль был продан обвиняемым одному из предпринимателей.

Сейчас работа по делу завершена. Оно направлено в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало Накануне.RU, в конце лета на Среднем Урале задержали сбежавшего из колонии рецидивиста. Сейчас проводится проверка, а ему грозит новый срок за побег.