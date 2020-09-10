10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Замначальника уральской колонии судят за хищение и продажу казенного автомобиля

На Среднем Урале перед судом предстанет заместитель начальника исправительной колонии. Его обвиняют в растрате.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ИК-3 в Краснотурьинске. По версии следствия, осенью 2017 года высокопоставленный тюремщик, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - вверенного ему автомобиля марки "Урал" стоимостью свыше 54,5 тысяч рублей. После этого, как показало расследование, похищенный автомобиль был продан обвиняемым одному из предпринимателей.

Сейчас работа по делу завершена. Оно направлено в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало Накануне.RU, в конце лета на Среднем Урале задержали сбежавшего из колонии рецидивиста. Сейчас проводится проверка, а ему грозит новый срок за побег.

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Замначальника уральской колонии судят за хищение и продажу казенного автомобиля

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Теги: колония, растрата, суд, Средний Урал



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