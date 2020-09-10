Вспышки коронавируса зафиксированы в 11 регионах России

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах РФ, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

При этом регионы он не уточнил, отметив, что про вторую волну говорить еще сложно, поскольку еще не закончилась первая, передает ТАСС.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 5 363 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Накануне в стране было зафиксировано 5 218 случаев COVID-19, этот показатель стал самым высоким с середины августа.