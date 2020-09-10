10 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
танк, ВСУ, Украина, силовик, армия (2015) | Фото: u-f.ru

Украина обманула и отменила совместную инспекцию своих позиций под Горловкой

Украина вновь обманула - на этот раз с инспекцией своих позиций, возведенных в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня, согласованных в конце июля.

Напомним, в конце августа глава ДНР Денис Пушилин издал указ об уничтожении этих сооружений. Позже он дважды переносился для уточнения ситуации, а вчера был отменен, когда Украина согласилась на инспекцию с участием представителей ДНР.

Но сегодня Украина вероломно нарушила свое обязательство. Офис президента Украины заявил, что ДНР якобы изменила свои требования и хочет проводить инспекцию и других позиций. А ВСУ ничего не нарушают.

"Констатируем... наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - говорится в заявлении.

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук обвинил ДНР в желании сделать шоу.

Представительство же ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что "украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции". В их числе: наличие у участника инспекции от ДНР, главы представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России или Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и в удостоверениях аббревиатуры ДНР.

"Страна" пишет, что инспекцию могли отменить из-за угроз "партии войны", которая заявила о предательстве Зеленского.

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Украина обманула и отменила совместную инспекцию своих позиций под Горловкой

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Теги: Украина, ДНР, ВСУ



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