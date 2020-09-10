За 5 лет Воронежская областная Дума приняла почти 950 региональных законов

В ходе 60 заседания Воронежской областной Думы, которое стало последним в шестом созыве, были подведены итоги работы регионального парламента VI созыва. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в заседании приняли участие губернатор Александр Гусев, сенатор Российской Федерации от Воронежской области Сергей Лукин, депутат Госдумы Евгений Ревенко, руководители федеральных структур и подразделений правительства области, контрольно-надзорных органов и силовых ведомств.

Александр Гусев подчеркнул, что уходящий политический сезон был насыщен событиями, но при этом конкретные дела всегда преобладали над чистой политикой. По его словам, законодатели и исполнительная власть действовали в единой связке, имели общую цель – повышение благосостояния граждан, развитие области. Именно поэтому многие законодательные инициативы увидели свет и дали положительный эффект. По мнению главы региона, каждый этап законопроектной работы удалось четко отладить. Отличительными чертами депутатского корпуса VI созыва он назвал открытость и оперативность.

Краткие итоги работы регионального парламента подвел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он напомнил, что за прошедшие пять лет депутатами совместно с губернатором, правительством региона, другими исполнительными органами госвласти разработано и принято почти 950 законов, направленных на улучшение качества жизни людей, создание правовых условий для поступательного развития области.

Почти 40% из них касаются регионального развития и экономики.

Более 20% законов были направлены на улучшение в сферах здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты.

Около 10% принятых документов пришлось на аграрное, земельное и экологическое законодательство.

Еще примерно столько же затрагивали вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности.

Среди важных законодательных решений этого периода – блок законов, направленных на привлечение в экономику региона частного капитала. Усилия депутатского корпуса были нацелены на снижение административной нагрузки на бизнес, а также расширение круга компаний, которые могут получить различные меры региональной господдержки. Как результат – объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 трлн руб.

Применение пакета мер господдержки позволило на сегодня в рамках реализации особо значимых инвестпроектов создать уже около 17,5 тысяч рабочих мест. Особое внимание – развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры.

Законодательная база помогает развитию не только крупных инвесторов, но и малого бизнеса. Так, в начале этого года депутаты разработали закон, направленный на снижение налоговой нагрузки для малых и средних IT-компаний. А летом был одобрен закон, направленный на развитие органического земледелия в регионе, что будет способствовать появлению небольших хозяйств и агропредприятий.

Владимир Нетёсов отметил, что доходы областного бюджета в 2015 году составляли 80 млрд руб., а в 2020-ом – уже более 130 млрд руб. Ежегодная работа над главным финансовым документом области - одно из основных направлений деятельности парламентариев. При его верстке приоритетом являлось сохранение социальной направленности. Традиционно почти две трети расходов регионального бюджета последние пять лет приходится на отрасли социальной сферы. Поэтому в регионе максимально защищены все социально уязвимые категории граждан. Все социальные выплаты, пособия и компенсации сохраняются для граждан в полном объеме. Только в этом году общий объем средств на все меры соцподдержки и выплаты, которые гарантируются государством воронежцам, составит почти 12 млрд руб.

По информации председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, прирост собственных доходов региона в первую очередь направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов и соцработников. С 2015 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение зарплат бюджетникам составили почти 43,5 млрд руб.

С 2015 по 2020 год депутаты продолжили заниматься совершенствованием регионального законодательства в социальной сфере. Значительная часть этих инициатив связана с улучшением демографии. Был введен ряд новых выплат семьям с детьми, существенно увеличен региональный маткапитал. Решения депутатов также были направлены снижение кадрового дефицита в соцсфере. Были приняты поправки, которые позволяют обеспечить жильем учителей, переехавших для работы в сельскую местность. Депутаты проголосовали за предоставление медикам первичного звена единовременных выплат при трудоустройстве. Также ежегодно продлевали действие ряда мер соцподдержки, которые предоставляются только за счет областных средств. Это компенсация за наем жилья детям-сиротам, региональный маткапитал, а также льготы на проезд для отдельных категорий граждан.

Значительную часть работы депутатов составляла представительная деятельность. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, в ее рамках с 2015 года парламентарии рассмотрели около 20 тыс. обращений воронежцев. Порядка 40% из них были решены положительно.

Активно использовалась практика выездных заседаний Комитетов регионального парламента. Она появилась в 2016 году и хорошо себя зарекомендовала. В шестом созыве состоялось около 70 таких выездов почти во все в районы области. На этих заседаниях с участием избирателей и местных органов власти обсуждались и нередко находили законодательное решение сложных и многолетних проблем. Комитеты облдумы также на постоянной основе организовывали парламентские слушания, где получали обратную связь от экспертов и в итоге принимать эффективные решения.

В депутатской работе появились и новые задачи: с 2019 года парламентарии активно включился в работу по мониторингу и контролю за реализацией нацпроектов в регионе.

В завершение председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил сенаторов и депутатам Госдумы за поддержку инициатив и продвижение интересов Воронежской области в федеральных органах власти. Также он выразил благодарность органам местного самоуправления, контрольно-надзорным органам и силовым ведомствам, институтам гражданского общества, отделениям политических партий, общественным организациям, экспертному сообществу, всем жителям региона, которые принимали активное участие в законотворческой работе.