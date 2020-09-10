В 10Г микрорайоне Нижневартовска благодаря усилиям ТОС появилась футбольная площадка

Активные жители 10Г микрорайона Нижневартовска представили администрации проект "Территория добрососедства". Для того, чтобы эффективно решать вопросы местного значения, они создали первое в городе территориальное общественное самоуправление (ТОС). За время своей деятельности, ТОС показало, как можно менять в лучшую сторону городское пространство, сообщили Накануне.RU в мэрии

"Идей у жителей микрорайона было много. Мы выбрали новогодние праздники во дворе и реконструкцию спортивного корта. Разработали проект и получили субсидию из бюджета города. Это пример того, как всем миром можно делать жизнь вокруг себя лучше. Добавлю, что мы подали документы на окружной конкурс в номинации "Лучшая практика ТОС". Надеемся, что нашу работу оценят и на региональном уровне", - сказала глава ТОС, депутат гордумы Татьяна Жигулина.

Футбольная площадка стала подарком для местной детворы к 1 сентября. Осталось только установить футбольные ворота. Но и этот вопрос будет решён, говорят активисты территориального общественного самоуправления. Всего в Нижневартовске действуют два ТОСа. Второй – "Вега" – минувшим летом получил статус юридического лица, и в 2021 г. также будет претендовать на субсидию из бюджета города на реализацию проекта.

Напомним, добрососедство стало одной из тем агломерационного форума "Открытый город", который состоялся в Нижневартовске 6 сентября 2019 г.