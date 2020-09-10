10 Сентября 2020
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Общество Воронежская область
Вадим Кстенин, Михаил Гусев (2020) | Фото: Пресс-служба Воронежской городской думы

В Воронеже продолжается благоустройство дворов - в этом году выделено 225 млн рублей

В Воронеже продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий.

В ходе очередного выездного совещания был проверен ход таких работ в Железнодорожном районе. Здесь работы ведутся согласно национальному проекту "Жилье и городская среда" в рамках муниципальной программы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, глава Воронежа Вадим Кстенин совместно с руководителем районной управы Леонидом Беляевым и депутатом Воронежской городской Думы Михаилом Гусевым оценил качество и степень готовности работ. Всего по городу в 2020 году будет благоустроено 68 адресов, причем на 65 из них работы ведутся и уже близятся к завершению.

благоустройство дворов, детская площадка(2020)|Фото: Пресс-служба Воронежской городской думы

На Ленинском проспекте, 205 до финиша осталось совсем немного - уже обновлено покрытие проездов и тротуаров, по просьбам собственников организованы две большие парковки. Осталось установить лавочки и урны, высадить кустарник.

"Прежде эта территория представляла жуткую картину. Спасибо вам за благоустроенный двор от жителей. Пришлось, конечно, посуетиться, походить по кабинетам", – поделился председатель совета дома Виктор Кулешов.

двор, многоэтажка, многоквартирный дом(2020)|Фото: Пресс-служба Воронежской городской думы

(2020)|Фото: Пресс-служба Воронежской городской думы

"Это мы и ваши соседи должны говорить спасибо таким активным собственникам как вы: без инициативных людей, которые занимаются организацией собраний, сбором документов и подачей заявок, программа бы не двигалась", – ответил Вадим Кстенин.

Благоустройство дворовых территорий зависит от инициативы самих горожан. В мэрию за последние годы уже поданы заявки на благоустройство 400 дворовых территорий. Объемы ежегодных ассигнований на ремонт дворов не снижаются. В этом году они составили 225 млн руб. Столько же запланировано и на следующий год.

Вадим Кстенин, Михаил Гусев(2020)|Фото: Пресс-служба Воронежской городской думы

Вадим Кстенин, Михаил Гусев(2020)|Фото: Пресс-служба Воронежской городской думы

"Жители сами решают, что хотят видеть у себя под окнами: сквер, многофункциональную спортивную площадку, возможно, детскую площадку, тем более что территория позволяет. А мы как депутаты городской Думы помогаем им реализовать свои задумки. Это и есть настоящее муниципальное самоуправление", - отметил депутат Михаил Гусев.

Порядок подачи заявки на участие в нацпроекте "Жилье и городская среда" подразумевает проведение общего собрания жильцов. Решение собственников оформляется протоколом, который направляется в управу района.

Глава города Вадим Кстенин особо подчеркнул, что в будущем у мэрии должна появиться возможность взять инициативу и самостоятельно принять решение о проведении благоустройства того или иного двора, даже там, где жители не проявляют своей активности.

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В Воронеже продолжается благоустройство дворов - в этом году выделено 225 млн рублей

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Теги: Вадим Кстенин, Леонид Беляев, дворы, Михаил Гусев



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