10 Сентября 2020
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Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге (2019) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Новая встреча выпускников КВН в Екатеринбурге пройдет в ноябре

Свердловский областной оргкомитет проведения "Игры-встречи выпускников КВН" доложил о высокой готовности к проведению мероприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Оргкомитет прошел сегодня под председательством заместителя губернатора Павла Крекова. На нем было отмечено, что встреча пройдет в ноябре.

"Губернатором Свердловской области в марте этого года было принято решение о проведении в Екатеринбурге встречи выпускников КВН. Это событие достаточно серьезно позиционирует нашу область", - сказал Креков.

Местом проведения игры будет, как и в прошлом году, площадка конгресс-холла "Екатеринбург-ЭКСПО". Участники оргкомитета отметили, что подготовка этого значительного для области мероприятия в этом году проходит гораздо проще, поскольку проведение встречи выпускников КВН в 2019 году стало бесценным опытом и помогло избежать многих недочетов.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

Напомним, встреча трех команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет состоялась в Екатеринбурге в сентябре 2019 года в новом конгресс-холле "Екатеринбург-ЭКСПО". Ранее встречи выпускников КВН проходили в Сочи.

О проведении игры в Екатеринбурге с неизменным ведущим КВН Александром Масляковым договорился губернатор Евгений Куйвашев. Какие именно команды приедут на Урал в этом году, пока неизвестно. В прошлый раз это были "Уральские пельмени", сборная Камызякского края и "ГородЪ ПятигорскЪ".

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

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Новая встреча выпускников КВН в Екатеринбурге пройдет в ноябре

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Теги: КВН, встреча выпускников, Екатеринбург, Креков



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