10 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний (2016) | Фото: zsyanao.ru

Два депутата заксобрания Ямала досрочно покинули парламент

По итогам заочного голосования два депутата заксобрания Ямала досрочно покинули парламент, об этом сообщили Накануне.RU в заксобрании.

Ушли председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, "единоросс" Марат Абдрахманов и член комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, глава фракции "Справедливой России" в заксобрании Валерий Степанченко.

Напомним, 13 сентября на Ямале выберут новый состав парламента.

Заксобрание Ямала, Марат Абдрахманов(2017)|Фото: zsyanao.ru

Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний, Валерий Степанченко(2016)|Фото: zsyanao.ru

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Два депутата заксобрания Ямала досрочно покинули парламент

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Теги: Валерий Степанченко, Марат Абдрахманов, заксобрание Ямала



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