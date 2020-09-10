Два депутата заксобрания Ямала досрочно покинули парламент

По итогам заочного голосования два депутата заксобрания Ямала досрочно покинули парламент, об этом сообщили Накануне.RU в заксобрании.

Ушли председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, "единоросс" Марат Абдрахманов и член комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, глава фракции "Справедливой России" в заксобрании Валерий Степанченко.

Напомним, 13 сентября на Ямале выберут новый состав парламента.