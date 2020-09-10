Инициативная группа собрала необходимое количество подписей за возврат выборов мэра Екатеринбурга

Инициативная группа в Свердловской области собрала 13 тыс. 20 подписей под законопроектом за возврат выборов мэра в Екатеринбурге. Изначально необходимо было собрать 10 тыс. до 11 сентября, однако превысив ожидаемые результаты, активисты решили заранее направить документ в ЗакСО.

Как сообщила Накануне.RU одна из участниц группы Ирина Саломатова, все инициаторы прошли через символическую дверь перед тем, как передать подписи. Арт-объект выполнен уличным художником Ромой Ink и показывает, что для полноценной жизни жителей уральской столице все есть: нужно только уметь этим пользоваться.

"Чуть пристальнее взглянуть на барьер, чтоб увидеть, что можно не прыгать, а пройти под ним. Перебрать связку ключей или просто толкнуть дверь. Не требовать хороших законов, а написать их самим. Все в наших умах. Можно открыть двери для успешного взаимодействия общества и власти", - пояснила Саломатова.

По прошествии двух недель после передачи документа в аппарат ЗакСО, в областном парламенте должна быть зарегистрирована подлинность всех подписей. По завершении проверки, законопроект о возврате прямых выборов мэров городов Свердловской области будет рассмотрен депутатами.