Украинские нацисты обвинили Зеленского в госизмене из-за допуска ДНР на позиции ВСУ

Согласие президента Украины Владимира Зеленского провести совместную с участием представителей ДНР инспекцию в районе поселка Шумы под Горловкой – это государственная измена. Об этом заявило "Движение ветеранов Украины".

Напомним, после согласия Украины глава ДНР Денис Пушилин отменил свой приказ об уничтожении инженерных сооружений украинских войск под Горловкой, возведенных в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня, согласованных в конце июля.

"Это колоссальное унижение вооруженных сил Украины… Немедленно начинайте процедуру импичмента президента в связи с государственной изменой!" - говорится в обращении бывших украинских боевиков.

"Движения сопротивления капитуляции" объявило об акции протеста возле госдачи президента в Конча-Заспе.

"Совместная с оккупантами инспекция позиций ВСУ - преступление против государства и сдача национальных интересов", - говорится в анонсе акции.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о "ползучей капитуляции", которую надо срочно остановить.

Депутат Рады от "Слуги народа" Богдан Яременко заявляет, что никакой "зрады" нет - представителей ДНР не пустят на позиции. Представители России, с которой якобы и воюет Киев, подойдут на расстояние и рассмотрят позиции ВСУ лишь в бинокль. Также поступит и украинский представитель в отношении "российских" позиций, т.е. ДНР.

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук также заверяет, что это не означает признание Украиной ДНР как стороны конфликта - та воюет только с Россией.