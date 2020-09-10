Украинские нацисты обвинили Зеленского в госизмене из-за допуска ДНР на позиции ВСУ

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
батальон, ВСУ, боевик (2015) | Фото: kvedomosti.com

Украинские нацисты обвинили Зеленского в госизмене из-за допуска ДНР на позиции ВСУ

Согласие президента Украины Владимира Зеленского провести совместную с участием представителей ДНР инспекцию в районе поселка Шумы под Горловкой – это государственная измена. Об этом заявило "Движение ветеранов Украины".

Напомним, после согласия Украины глава ДНР Денис Пушилин отменил свой приказ об уничтожении инженерных сооружений украинских войск под Горловкой, возведенных в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня, согласованных в конце июля.

"Это колоссальное унижение вооруженных сил Украины… Немедленно начинайте процедуру импичмента президента в связи с государственной изменой!" - говорится в обращении бывших украинских боевиков.

"Движения сопротивления капитуляции" объявило об акции протеста возле госдачи президента в Конча-Заспе.

"Совместная с оккупантами инспекция позиций ВСУ - преступление против государства и сдача национальных интересов", - говорится в анонсе акции.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о "ползучей капитуляции", которую надо срочно остановить.

Депутат Рады от "Слуги народа" Богдан Яременко заявляет, что никакой "зрады" нет - представителей ДНР не пустят на позиции. Представители России, с которой якобы и воюет Киев, подойдут на расстояние и рассмотрят позиции ВСУ лишь в бинокль. Также поступит и украинский представитель в отношении "российских" позиций, т.е. ДНР.

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук также заверяет, что это не означает признание Украиной ДНР как стороны конфликта - та воюет только с Россией.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинские нацисты обвинили Зеленского в госизмене из-за допуска ДНР на позиции ВСУ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, ДНР, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.09.2020 15:30 Мск Украина обманула и отменила совместную инспекцию своих позиций под Горловкой

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2020 12:51 Мск Пушилин отменил приказ об уничтожении украинских позиций под Горловкой - Украина согласилась на инспекцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети