10 Сентября 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России
беглов, санкт-петербург (2019) | Фото:twitter.com

В Кремле опровергли "заказные" слухи о скорой отставке Беглова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об "отставке" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По его словам, мы живем в век ложной информации, фейков и заказных информационных упражнений. "Относиться у ним нужно соответствующим образом", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Также Песков отметил, что влияние заказных кампаний не настолько велико, как думают их заказчики, и в Кремле их видят.

Ранее некоторые политические телеграм-каналы заметили пропажу губернатора Петербурга из публичного пространства и связали это с его возможной скорой отставкой.

В июле в Сети появилось много негативных публикаций о работе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Медиа-рейтинг главы города заметно просел, что заставило пресс-службу попытаться спасти положение губернатора с помощью фейков, "мусорных" пабликов, не известных ни одному жителю Петербурга СМИ.

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В Кремле опровергли "заказные" слухи о скорой отставке Беглова

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Теги: дмитрий песков, александр беглов



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