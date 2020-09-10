Песков назвал демографическую проблему "ахиллесовой пятой" России

Демографическая проблема актуальна для всей России, это наша "ахиллесова пята", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, делается все возможное для повышения рождаемости в стране, но быстрого эффекта ждать не следует.

"Инерция демографических проблем настолько велика, что, к сожалению, сиюминутного эффекта здесь быть не может", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Между тем, напомним, из президентского указа от 21 июля исчезла цель естественного роста численности населения.

В майском указе 2018 года одной из главных целей было "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения", то есть превышение рождаемости над смертностью. В нынешнем указе целью является просто "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть с учетом миграции.

Это изменение означает, что президент признал невозможность увеличить численность населения страны без миграции. Это может еще больше отодвинуть на задний план вопрос рождаемости, которая падает пятый год подряд и находится на катастрофически низком уровне - менее 1,5 ребенка на женщину. Уровень простого воспроизводства населения - 2,1 ребенка.