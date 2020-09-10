В трех регионах УрФО может пройти эксперимент по бесплатной газификации

Названы четыре региона России, жители которых могут получить возможность первыми в стране бесплатно провести газ до границ своего участка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Министерство энергетики ведёт плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями", - цитирует ТАСС представителя министерства.

Проведение социальной газификации будет связано, в том числе, с готовностью регионов и газораспределительных организаций работать, согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива.