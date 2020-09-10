10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
окурки, улика (2020) | Фото: МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

В Нижнем Тагиле задержали девушку, устроившую погром на кладбище

В Нижнем Тагиле задержали девушку, подозреваемую в осквернении могилы.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, все случилось на кладбище "Пихтовые горы": у одного из захоронений оказался выдернут могильный крест, сорван портрет усопшей, погнута табличка с ее данными, а венки и цветы разбросаны рядом. При осмотре места преступления полицейскими была обнаружена и изъята пустая бутылка из-под алкоголя со следами пальцев рук, которая и стала главной уликой в установлении личности вандала. Также силовики просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на кладбище.

бутылка, улика(2020)|Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

На видео попала неизвестная девушка в яркой одежде, которая около трех часов находилась на месте захоронения. Сначала она просто распивала алкоголь прямо из бутылки, затем разбросала венки и цветы. А потом, еще не раз выпив, встала ногами на могилу и начала раскачивать крест, вырвала его и бросила на оградку. Затем еще более часа девушка сидела на скамейке напротив разрушенной ею могилы, продолжая выпивать.

Полицейским удалось выйти на след злоумышленницы: ею оказалась 29-летняя работница завода, которая ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Подозреваемую задержали прямо у нее дома.

кладбище, погром(2020)|Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

На допросе она во всем созналась, однако мотива своего поведения на кладбище объяснить не смогла, заявив лишь, что была пьяна. Возбуждено уголовное дело, теперь тагильчанке предстоит амбулаторно-психиатрическая экспертиза.

Как добавили в МВД, санкция статьи за надругательство над телами умерших и местами их захоронения предусматривает до трех месяцев лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле задержали девушку, устроившую погром на кладбище

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Теги: девушка, кладбище, погром, Нижний Тагил



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