Лукашенко "по-мужски" заявил, что не намерен отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора заявил, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал", - приводит слова главы республики Sputnik Беларусь.

По его словам, власть "не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал".

Ранее Лукашенко назвал свой режим "несколько авторитарным". По его словам, существующая система позволяет ему "оберегать и охранять" институты власти, но менять ее нужно, и надо сделать так, чтобы "работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко".

Также глава Белоруссии заявил о намерении провести досрочные выборы президента, но перед этим он предложил принять новую Конституцию.