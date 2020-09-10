10 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов провел встречу с Куйвашевым: 22 свердловских муниципалитета могут не получить паспорта готовности к зиме

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, политики обсуждали социально-экономическую ситуацию на Среднем Урале.

Как стало известно в ходе встречи, по состоянию на 1 сентября 2020 г. поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области уменьшилось на 12,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составило 135,7 млрд руб. По словам главы региона, причиной снижения доходов стали ограничительные меры по противодействию коронавирусу. При этом в рамках работы над бюджетом 2020 г. и плановым периодом 2021-2022 гг. станет также учитываться реализация национальных проектов.

Николай Цуканов подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для повышения доходного потенциала региона и соблюдения сроков финансирования мероприятий по нацпроектам.

Николай Цуканов, Евгений Куйвашев(2020)|Фото: uralfo.gov.ru

Обсуждались также результаты исполнения поручения Владимира Путина по организации бесплатного питания для младшеклассников. Цуканов отметил высокую степень исполнения данного поручения в области. Так, на территории Среднего Урала ученики младших классов бесплатно питаются еще с 2006 г., а сейчас их количество составляет 234 тыс. 972.

Была затронута и тема дальнейшего противодействия распространения коронавируса. Полпред отметил, что для усиления эффекта уже имеющихся положительных результатов в улучшении санэпидобстановки необходимо проведение масштабной осенней вакцинации от гриппа. Губернатор заверил Цуканова, что в текущем году в рамках прививочной кампании планируется привить 60% населения, что составляет 2 млн 589 тыс. 419 человек.

С отопительным сезоном, к сожалению, дела обстоят куда сложнее. Так, по информации Ростехнадзора, возможно, что 22 свердловских муниципалитета так и не получат паспорта готовности, а 14 из них повторяют ситуацию периода 2019-2020 и не имеют акта готовности. При этом губернатор заверил, что ситуация с отопительным сезоном находится на его контроле.

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Цуканов провел встречу с Куйвашевым: 22 свердловских муниципалитета могут не получить паспорта готовности к зиме

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Теги: бюджет, Цуканов, Куйвашев, коронавирус



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