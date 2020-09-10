Пушилин отменил приказ об уничтожении украинских позиций под Горловкой - Украина согласилась на инспекцию

Глава ДНР Денис Пушилин отменил свой приказ об уничтожении инженерных сооружений украинских войск под Горловкой, возведенных в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня, согласованных в конце июля. Причиной стало то, что Украина согласилась на инспекцию с участием представителей ДНР. Она должна состояться сегодня в 14.00 по местному времени.

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По словам Пушилина, если выяснится, что нарушения не устранены и Киев откажется их устранять, то ДНР уничтожит их самостоятельно.

"Мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны", - сказал Пушилин.

Однако на сегодняшний день ДНР "разменяла" свою угрозу на допуск на украинские позиции. Украина неожиданно согласилась, видимо, не желая обострять ситуацию перед местными выборами, намеченными на 25 октяюбря, которые правящей партии под миролюбивыми лозунгами нужно выиграть.

"Решение о создании совместной инспекции по разнарядке стали критиковать порохоботы и националисты в соцсетях. Сторонники "партии войны" называют это позором и предательством. И это, пожалуй, лучшее доказательство того, что принятое решение – правильное", - пишет "Страна".