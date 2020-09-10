10 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев призвал уделить особое внимание эпидбезопасности в Единый день голосования

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачи по проведению в Свердловской области Единого дня голосования 13 сентября на высоком организационном уровне.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, губернатор потребовал организовать все с обеспечением эпидемиологической безопасности на избирательных участках.

"Наша общая задача - обеспечить легитимность, прозрачность и открытость голосования. При этом особое внимание вопросам эпидемиологической безопасности. Глав муниципалитетов прошу оказывать всемерное содействие работе территориальных комиссий, в том числе помогать в обеспечении санитарно-эпидемиологических требований. Все участки должны быть оснащены санитайзерами и средствами дезинфекции. Должны быть соблюдены масочный режим и социальное дистанцирование", - призвал Евгений Куйвашев.

совещание у Евгения Куйвашева(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Поскольку часть участков расположена в зданиях учебных заведений, министерству образования и молодежной политики совместно с главами муниципалитетов и территориальными избирательными комиссиями поручено контролировать, чтобы потоки учащихся и голосующих были разведены.

Губернатор отметил, что уже завершилось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. В настоящее время организован прием заявок для голосования на дому, ведется досрочное голосование.

Напомним, 13 сентября на территории региона пройдут выборы депутатов ряда муниципальных дум, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному округу №16.

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Куйвашев призвал уделить особое внимание эпидбезопасности в Единый день голосования

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Теги: Куйвашев, выборы, безопасность



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