Куйвашев призвал уделить особое внимание эпидбезопасности в Единый день голосования

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачи по проведению в Свердловской области Единого дня голосования 13 сентября на высоком организационном уровне.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, губернатор потребовал организовать все с обеспечением эпидемиологической безопасности на избирательных участках.

"Наша общая задача - обеспечить легитимность, прозрачность и открытость голосования. При этом особое внимание вопросам эпидемиологической безопасности. Глав муниципалитетов прошу оказывать всемерное содействие работе территориальных комиссий, в том числе помогать в обеспечении санитарно-эпидемиологических требований. Все участки должны быть оснащены санитайзерами и средствами дезинфекции. Должны быть соблюдены масочный режим и социальное дистанцирование", - призвал Евгений Куйвашев.

Поскольку часть участков расположена в зданиях учебных заведений, министерству образования и молодежной политики совместно с главами муниципалитетов и территориальными избирательными комиссиями поручено контролировать, чтобы потоки учащихся и голосующих были разведены.

Губернатор отметил, что уже завершилось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. В настоящее время организован прием заявок для голосования на дому, ведется досрочное голосование.

Напомним, 13 сентября на территории региона пройдут выборы депутатов ряда муниципальных дум, а также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному округу №16.