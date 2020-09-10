На фестивале "Неделя семьи" в Екатеринбурге выступят группы Therr Maitz и "Градусы"

В максимально насыщенную программу Недели семьи "Скрепа" добавилось еще три значимых мероприятия.

В субботу, 12 сентября, пройдет массовый семейный забег, в котором смогут принять участие все желающие. Главное условие — это минимум два человека от семьи. Для участие в забеге уже сегодня можно зарегистрироваться онлайн. Любителям бега предстоит преодолеть дистанция в 3 километра от Плотинки, до Октябрьской площади и обратно по набережной городского пруда. Все участники получат памятные медали. Кроме того, по регистрационным номерам будут разыграны ценные призы.

А вечером того же дня в 19.30 на главную сцену фестиваля выйдет популярная российская инди-группа Therr Maitz и ее бессменный лидер Антон Беляев. Группа признана самым востребованным российским коллективом в 2014 году по версии ежегодной национальной премии "Событие года", лучшим исполнителем 2015 года в российском iTunes и Apple Music и лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards.

Не обошлось без сюрпризов и в программе завершающего дня фестиваля. В этот день на Плотинке выступят лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. После этого в 19.00 состоится грандиозный концерт, где сначала выступит прославленная рок-семья — певица Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, а завершит его популярная группа "Градусы", играющая микс из поп, диско, поп-рока и R&B.

Напомним, что с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге проходит Неделя Семьи "Скрепа", приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организатором мероприятия выступает Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.