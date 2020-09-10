10 Сентября 2020
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Общество В России
красная икра ложка (2008) | Фото: ww.mtk-vosxod.com

В России предложили ограничить перевозку красной икры в личных целях

Правительство России изучает вопрос о введении ограничений на перевозку лососевой икры без электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Мера предложена в рамках борьбы с браконьерами.

Как заверила Абрамченко, данные предложения не коснутся жителей Дальнего Востока, которые везут гостинцы родственникам в виде икры, передает РИА Новости. По ее словам, речь идет о проработке ограничений для перевозки икры в промышленных масштабах, которую маскируют под "личную".

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В России предложили ограничить перевозку красной икры в личных целях

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Теги: красная икра, перевозка, браконьеры



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