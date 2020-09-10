В России предложили ограничить перевозку красной икры в личных целях

Правительство России изучает вопрос о введении ограничений на перевозку лососевой икры без электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Мера предложена в рамках борьбы с браконьерами.

Как заверила Абрамченко, данные предложения не коснутся жителей Дальнего Востока, которые везут гостинцы родственникам в виде икры, передает РИА Новости. По ее словам, речь идет о проработке ограничений для перевозки икры в промышленных масштабах, которую маскируют под "личную".