10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Схиигумен Сергий (Романов) (2020) | Фото: Накануне.RU

Церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви

Церковный суд екатеринбургской епархии принял решение отлучить схимонаха Сергия (Романова) от Церкви. По словам председателя Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малета, решение суда направлено патриарху Кириллу на подпись. После этого скандального схимонаха нельзя будет называть церковным служителем, а только Николаем Романовым.

Решение суда пока еще схимонах может обжаловать, однако для этого ему придется присутствовать на судебном заседании лично. Напомним, что и по поводу прошлого решения церковного суда от схимонаха Сергия не поступало апелляций.

"Человек, который отлучил себя от церкви, ему недоступны все те благодатные таинства, которые доступны крещеному человеку. Фактически этот человек существует как некрещеный человек. В случае его смерти, не дай Бог, он не будет предан молитве отпевания. Его имя не может возноситься на молитве в храме. Вот что значит отлучение от церкви. То, что сегодня произошло с отцом Сергием, серьезнее этого быть ничего не может. Это весьма тяжелый случай", - пояснил Малета.

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Церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви

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Теги: Сергий, суд



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