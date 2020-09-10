На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулся второй кандидат

На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулся второй кандидат. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии города.

В августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). По закону, в этом случае необходимо провести дополнительные выборы. Они назначены на 22 ноября 2020 года.

Как сообщается на сайте избиркома, еще одним кандидатом стал 34-летний Ярослав Мелехин. Он пойдет самовыдвиженцем по избирательному округу №3. О Мелехине известно, что он работает адвокатом и ни в каких партиях не состоит.

Напомним, первым претендентом на думский мандат стал 33-летний бизнесмен Павел Гордеев. Он выдвинулся по одномандатному избирательному округу №9.