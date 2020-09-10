Главе Минобрнауки в Когалыме представили концепцию развития в округе генетических исследований

Губернатор Наталья Комарова во время рабочей встречи с главой Миноборнауки Валерием Фальковым, которая прошла в Когалыме, обсудила с гостем создание центра высоких биомедицинских технологий, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Ускоренное развитие генетических технологий сегодня является одной из задач, поставленных президентом перед правительством и научным сообществом. В 2019 г. правительством была утверждена большая, амбициозная федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий до 2027 г. Она направлена на создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности", - сказал Фальков.

В рамках её реализации данной программы будут сформированы условия для развития генетических исследований и практического внедрения полученных результатов. Министр особое внимание акцентировал на том, что головной научной организацией, обеспечивающей проведение экспертизы реализации программы, ее аналитические, методическое сопровождение, является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

В округе уже сформирована инфраструктура для научно-технического развития. Вместе с партнёрами, в том числе Курчатовским институтом, компанией "Роснефть" идёт подготовка специалистов.

"Для нас очень важно создать команду тех, кто, прежде всего, будет генерировать научную мысль, обеспечит ее разработку и реализацию в медицине, промышленности, сельском хозяйстве. Это очень серьёзная работа", - сказала Наталья Комарова.

Проект по созданию в Югре центра высоких биомедицинских технологий уже запущен: реализовано несколько его первых стадий.

"Проект реализуется на стыке ещё двух крупных проектов – создание центров охраны материнства и детства в Сургуте и научно-технологического развития округа. Разработана концепция проекта, в которую заложены не только ключевые направления, составы лабораторий, но и досконально проработаны содержательные вопросы, финансово-экономические и юридико-технические модели", – сообщил директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Основными направлениями деятельности центра станут генетика человека, изучение генетики коренных малочисленных народов Севера и многие другие. На базе учреждения будет сформировано шесть лабораторий. Центр объединит усилия более 200 специалистов в сфере биомедицинских технологий. В настоящее время подготовлен участок для возведения центра, завершены архитектурно-планировочные работы, начато проектирование самого здания.

"Мы готовы стать одной из площадок для проводимой Курчатовским институтом работы по разработке баз данных генома, в том числе в отношении коренных малочисленных народов Севера, жителей районов Крайнего Севера", – сказал Алексей Дренин.

Создание центра позволит округу встроиться в большую национальную программу развития биотехнологий, в том числе геномных, сказал Фальков.