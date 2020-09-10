На Ямале продлят выплату увеличенного пособия по безработице еще на месяц

В Ямало-Ненецком автономном округе принято решение продлить меру поддержки в виде увеличения пособия по безработице. Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе региона. Из-за сложившей эпидемиологической обстановки в России и округе ямальцы получат дополнительные 3 тыс. руб. еще и в сентябре.

Напомним, что увеличенное пособие по безработице для жителей с ребенком, не достигшим 18 лет, было введено Правительством России и действовала с апреля по август 2020 г. За это время выплату получили 3 тыс. 569 человек на 6 тыс. 119 детей.