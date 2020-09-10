Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" о возмещении ущерба от ЧП в Норильске

Росприроднадзор подал иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в "Норникель") за ущерб от ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края. "Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Авария, напомним, произошла 29 мая. Глава и основной акционер компании Владимир Потанин обещал президенту возместить весь ущерб и работы по очистке территории за счет предприятия.

В августе Росприроднадзор сообщил, что "Норильский никель" до сих пор не начал выплаты в счет возмещения ущерба. Напомним, компания была не согласна с размером начисленного штрафа.