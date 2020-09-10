Уралочки вышли победителями в матчах предварительного этапа Кубка России

Волейбольные клубы Екатеринбурга "Уралочка НТМК" и "Уралочка-2" победили в предварительном этапе Кубка России. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики администрации города. Впереди у спортсменок еще три дня соревнований, которые пройдут во Дворце игровых видов спорта (ДИВС, Олимпийская набережная, 2).

Напомним, что молодежный состав "Уралочки-2" разгромил красноярский "Енисей" со счетом 3:0, тем самым одержав победу над представителями Суперлиги.

"Уралочка НТМК" также прекрасно себя показала еще в первый день соревнований, всего за три сета победив тюменский клуб "Тюмень-ТюмГУ". Позже они встретились с еще одним представителем Суперлиги Париматч – челябинским клубом "Динамо-Метар", первый длительный сет с которыми окончился победой наших спортсменок со счетом 31:29. Второй сет остался за командой противников (19:25), однако уралочки и в этой игре одержали победу.

Матчи турнира без болельщиков. Поболеть за наших спортсменок жители Среднего Урала могут благодаря трансляциям в официальных группах "Уралочки" в соцсетях и интернет-канале.