Премьер Италии заявил об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.

Кроме того, российский президент выразил готовность работать с германскими властями, отметил Конте.

Италия, как и все европейские страны, считает, что необходимо полностью выяснить детали произошедшего и найти ответственных, передает ТАСС.

Ранее министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и прочих стран, входящих в G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призвали Москву найти виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

США допускают причастность "высокопоставленных российских чиновников" к этому инциденту и "приложат максимум усилий" для выявления виновных в ситуации.