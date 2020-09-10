10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Владимир Путин, Джузеппе Конте (2018) | Фото: kremlin.ru

Премьер Италии заявил об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.

Кроме того, российский президент выразил готовность работать с германскими властями, отметил Конте.

Италия, как и все европейские страны, считает, что необходимо полностью выяснить детали произошедшего и найти ответственных, передает ТАСС.

Ранее министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и прочих стран, входящих в G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призвали Москву найти виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

США допускают причастность "высокопоставленных российских чиновников" к этому инциденту и "приложат максимум усилий" для выявления виновных в ситуации.

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Премьер Италии заявил об обещании Путина создать комиссию по Навальному

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Теги: джузеппе конте, владимир путин, алексей навальный



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