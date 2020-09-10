В России выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5 363 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Накануне в стране было зафиксировано 5 218 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения в Москве – 695. За столицей следуют Петербург - 215 новых случаев, Московская область - 169, Нижегородская область - 163, Ростовская область - 155.

По данным оперативного штаба, общее количество заболевших составляет 1 046 370.

Также за сутки зафиксировано 128 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 263 человека.

За последние 24 часа из больниц выписано 5 915 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 862 373 человек.