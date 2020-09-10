В Свердловской области новый рекорд по количеству смертей от коронавируса

На территории Свердловской области зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавирусной инфекции. Вместе с новыми 14 случаями всего в регионе скончалось 509 covid-больных, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. Напомним, что прошлый "рекорд" был установлен 30 июля с 13 случаями.

Также лабораторно подтверждено 126 новых случаев заражения, 62 из которых приходится на Екатеринбург, а остальные являются жителями Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Талицкого городского округа.

Таким образом на Среднем Урале зафиксировано 26 тыс. 527 человек, заболевших коронавирусом, 20 тыс. 539 из которых, включая и недавно выписанных 59, уже оправились от болезни.

Количество госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии – 84, 76 из которых находятся в реанимации, а 49 подключены к аппаратам ИВЛ. 414 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести и наблюдаются специалистами в местных лечебных учреждениях.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Павел Креков объяснил причину высоких показателей смертности на Среднем Урале, отмеченных в июле этого года.