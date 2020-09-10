Один из главных благотворителей Урала Игорь Алтушкин отмечает 50-летний юбилей

50-летний юбилей сегодня отмечает председатель совета директоров холдинга "Русская медная компания" Игорь Алтушкин.

Бизнесмен является одним из учредителей Фонда святой Екатерины и известен реализацией многих социально значимых проектов и благотворительных инициатив, направленных на сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей, защиту семьи, материнства и детства, развитие образования, культуры, профессионального и любительского спорта.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов поздравил юбиляра, пожелав ему "реализации всех проектов и планов, успешной и плодотворной работы".

Свои поздравления промышленнику принес глава региона Евгений Куйвашев: "За многолетнее плодотворное сотрудничество с органами власти Свердловской области, весомый вклад в укрепление промышленной мощи региона, реализацию социально значимых проектов и многочисленные благотворительные инициативы".

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил необыкновенную целеустремленность и организаторский талант бизнесмена, благодаря которым он не только основал "Русскую медную компанию", но и обеспечил город большими объемами меди, тысячами рабочих мест и инвестициями в социальные проекты.

"Вся Ваша деятельность – образец преданности своей стране и родному краю. Сегодня уральский регион по праву занимает ключевые позиции по многим показателям, в этом есть и Ваша заслуга", - поздравил юбиляра глава города.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в своем поздравлении также поблагодарил Игоря Алтушкина за его благотворительную деятельность и в частности за собор Александра Невского в Зеленой роще, пожелав юбиляру и всем его родным здравия и долгих лет жизни.

Напомним, в апреле Евгений Куйвашев во время беседы с Владимиром Путиным упоминал главу РМК в числе бизнесменов, оказывающих наибольшую поддержку в борьбе с коронавирусом на Урале. Вместе с Андреем Козицыным и Андреем Симановским они при посредничестве Фонда святой Екатерины доставили в регион большие партии медицинских средств индивидуальной защиты, а также закупили 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для Екатеринбурга были приобретены 30 новых автомобилей "скорой помощи".