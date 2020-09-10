Один из главных благотворителей Урала Игорь Алтушкин отмечает 50-летний юбилей

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Челябинская область
Игорь Алтушкин (2020) | Фото: Пресс-служба РМК

Один из главных благотворителей Урала Игорь Алтушкин отмечает 50-летний юбилей

50-летний юбилей сегодня отмечает председатель совета директоров холдинга "Русская медная компания" Игорь Алтушкин.

Бизнесмен является одним из учредителей Фонда святой Екатерины и известен реализацией многих социально значимых проектов и благотворительных инициатив, направленных на сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей, защиту семьи, материнства и детства, развитие образования, культуры, профессионального и любительского спорта.

Петр Ян, Игорь Алтушкин(2020)|Фото: Пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов поздравил юбиляра, пожелав ему "реализации всех проектов и планов, успешной и плодотворной работы".

Николай Цуканов, Игорь Алтушкин(2020)|Фото: пресс-центр полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Свои поздравления промышленнику принес глава региона Евгений Куйвашев: "За многолетнее плодотворное сотрудничество с органами власти Свердловской области, весомый вклад в укрепление промышленной мощи региона, реализацию социально значимых проектов и многочисленные благотворительные инициативы".

турнир ММА, Екатеринбург, Игорь Алтушкин, Евгений Куйвашев, Константин Цзю(2018)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил необыкновенную целеустремленность и организаторский талант бизнесмена, благодаря которым он не только основал "Русскую медную компанию", но и обеспечил город большими объемами меди, тысячами рабочих мест и инвестициями в социальные проекты.

Награждение Орденом святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

"Вся Ваша деятельность – образец преданности своей стране и родному краю. Сегодня уральский регион по праву занимает ключевые позиции по многим показателям, в этом есть и Ваша заслуга", - поздравил юбиляра глава города.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в своем поздравлении также поблагодарил Игоря Алтушкина за его благотворительную деятельность и в частности за собор Александра Невского в Зеленой роще, пожелав юбиляру и всем его родным здравия и долгих лет жизни.

Напомним, в апреле Евгений Куйвашев во время беседы с Владимиром Путиным упоминал главу РМК в числе бизнесменов, оказывающих наибольшую поддержку в борьбе с коронавирусом на Урале. Вместе с Андреем Козицыным и Андреем Симановским они при посредничестве Фонда святой Екатерины доставили в регион большие партии медицинских средств индивидуальной защиты, а также закупили 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для Екатеринбурга были приобретены 30 новых автомобилей "скорой помощи".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Один из главных благотворителей Урала Игорь Алтушкин отмечает 50-летний юбилей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Алтушин, юбилей, поздравления



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети