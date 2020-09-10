"Он нам не нужен!": жители Екатеринбурга жалуются на стройку 26-этажного дома прямо во дворах

Жители Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга пожаловались на точечную застройку. По их словам, во дворе домов №51А, 55 корпус 3, 57 и 59 по улице Амундсена появится жилая высотка. На запрос областного депутата в министерстве строительства ответили, что не выдавали на это никаких разрешений.

Как рассказала Накануне.RU местная жительница Мария, это была земля "Ростелекома", которая впоследствии оказалась продана.

"На этой земле стояла АТС, затем ее снесли с нарушением всех санитарных норм. Теперь собираются к домам, которые стоят по 35-40 лет, прямо под окна, рядом с центральной магистралью с давлением в 10 атмосфер, поставить 26-этажный жилой дом. Он нам там очень не нужен! Не знаю, кто одобрил это строительство, мы делаем запросы. Все это очень долго обрабатывается, но как только мы стали шевелиться, стройка очень быстро начала работать. Буквально за неделю они очистили площадку", - рассказала Мария.

По ее словам, застройщиком является крупная строительная компания, которая купила данную землю.

"Мы составили с жителями большое письмо на шесть страниц и разослали его в девять структур. Получили ответ от городской думы, от департамента государственного строительства и надзора Свердловской области. Обычные отписки, никакой информативности они не несут. Каким образом удалось согласовать там строительство дома, когда все стоит на болотах - я не понимаю. Приезжал градостроительный эксперт, который тоже сказал, что ничего сюда нельзя ставить. Стройка идет рядом с детской площадкой, и дети уже сейчас играют в песочнице с бетоном", - говорит жительница одного из домов на Амундсена.

Мария отмечает, что все коммуникации соседних домов очень старые.

"Домам под 40 лет, там ничего не менялось. Трубы по Амундсена прорывает каждый отопительный сезон. Куда там подцепляться? Мы посмотрели проектную документацию, которая есть в общем доступе - там нет ни слова о том, что они будут менять коммуникации или обновлять дренажные системы. Они просто будут подцепляться к тому, что есть! Все, что они обещали сделать - через четыре года после строительства облагородить детские площадки", - рассказала она.

Жительница утверждает, что каким-то образом застройщик получил от муниципалитета расширение земли на данном участке.

"Этот участок продавался четыре года. Его никто не покупал из застройщиков - там не хватало земли, чтобы ставить что-то глобальное. И вдруг в прошлом году он продался. Мы знали, что однажды там начнется стройка, но все были спокойны, потому что это маленький квадратный участок посреди домов. Что там можно построить? Детскую площадку, ну максимум - торговый центр. Но компания каким-то образом получила разрешение на строительство 100-метрового дома. Я не знаю, как они это сделали", - заключила Мария.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев сделал запрос в региональное министерство строительства и развития инфраструктуры по данной стройке. Парламентарию пришел ответ (есть в распоряжении Накануне.RU), что ведомство никакого разрешения на строительство на этом земельном участке не выдавало. Какая организация ведет работы, в министерстве не знают.

"Сегодня напишем в департамент жилстройнадзора и прокуратуру", - пообещал Ивачев.

В строительной компании, о которой идет речь, предложили отправить им официальный запрос. Он был направлен, и как только ответ поступит, мы сразу же его опубликуем.