Полпред оценил перспективные проекты Вологодской области по развитию транспортной инфраструктуры

Вопросы ремонта, реконструкции и строительства транспортных объектов на территории Вологодской области обсуждались на выездном совещании, которое провел в Череповце полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан. Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, о перспективах развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона полпреду доложил губернатор Олег Кувшинников.

"Вологодская область – крупнейший транспортно-логистический узел Центра и Северо-Запада России, через который проходят все крупнейшие федеральные трассы. Мы занимаем 1 место в Северо-Западном федеральном округе и 17 место в стране по общей протяженности автомобильных дорог, - отметил глава региона. - Благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства успешно реализуются инициативы правительства Вологодской области по передаче региональных дорог в федеральную собственность. Сейчас по территории нашего региона проходит пять федеральных трасс. И мы можем привлекать колоссальные объемы средств на развитие транспортной инфраструктуры".

Губернатор представил полпреду основные проекты по развитию сети дорог Вологодчины. Один из них уже реализуется и направлен на расширение самой загруженной трассы области А-114 на участке между административным центром - городом Вологдой - и промышленным центром - Череповцом. 18 из 119 км уже приведены в четырехполосное исполнение, а на 27 км автотрассы сегодня ведутся строительно-монтажные работы. До 2026 года вся трасса будет четырехполосной, 1 и 2 групп безопасности, что позволит значительно сократить время в пути по ней.

В перспективе необходимо рассматривать возможность расширения до четырех полос северного направления трассы М-8 от Вологды до Сокола со строительством двухуровневой развязки на отворотке к городу Соколу, а также реконструкции трассы от Череповца до Кадуя с расширением до четырех полос и строительством двух двухуровневых развязок. Это направления с большой интенсивностью транспортного потока, развитие которых необходимо для жителей региона.

Еще один перспективный проект, на который требуется обратить внимание федеральных властей, касается необходимости строительства "восточного" обхода города Вытегры на трассе А-119 "Вологда – Медвежьегорск" с возведением моста через реку Белый Ручей. Вслед за ним потребуется строить "западный" обход города Вытегры на федеральной трассе А‑215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок" с мостовым сооружением через Волго-Балтийский канал. По словам экспертов дорожной отрасли, все это позволит вывести транзитный поток из Вытегры. Еще один проект, который был представлен полпреду, касается реконструкции и капремонта трассы А-215 от Вытегры до Ошты.

"В итоге мы получим доступную транспортную инфраструктуру дорожной сети Вологодской области, которая обеспечит прохождение грузов, транзитное сообщение между югом и севером, западом и востоком с выходом на все крупнейшие порты отгрузки. Это новая эпоха развития дорожной сети региона", - подчеркнул, подводя итог совещанию, Олег Кувшинников.