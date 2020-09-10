Полпред оценил перспективные проекты Вологодской области по развитию транспортной инфраструктуры

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
Александр Гуцан, Олег Кувшинников (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Полпред оценил перспективные проекты Вологодской области по развитию транспортной инфраструктуры

Вопросы ремонта, реконструкции и строительства транспортных объектов на территории Вологодской области обсуждались на выездном совещании, которое провел в Череповце полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан. Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, о перспективах развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона полпреду доложил губернатор Олег Кувшинников.

"Вологодская область – крупнейший транспортно-логистический узел Центра и Северо-Запада России, через который проходят все крупнейшие федеральные трассы. Мы занимаем 1 место в Северо-Западном федеральном округе и 17 место в стране по общей протяженности автомобильных дорог, - отметил глава региона. - Благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства успешно реализуются инициативы правительства Вологодской области по передаче региональных дорог в федеральную собственность. Сейчас по территории нашего региона проходит пять федеральных трасс. И мы можем привлекать колоссальные объемы средств на развитие транспортной инфраструктуры".

Губернатор представил полпреду основные проекты по развитию сети дорог Вологодчины. Один из них уже реализуется и направлен на расширение самой загруженной трассы области А-114 на участке между административным центром - городом Вологдой - и промышленным центром - Череповцом. 18 из 119 км уже приведены в четырехполосное исполнение, а на 27 км автотрассы сегодня ведутся строительно-монтажные работы. До 2026 года вся трасса будет четырехполосной, 1 и 2 групп безопасности, что позволит значительно сократить время в пути по ней.

Александр Гуцан, Олег Кувшинников(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

В перспективе необходимо рассматривать возможность расширения до четырех полос северного направления трассы М-8 от Вологды до Сокола со строительством двухуровневой развязки на отворотке к городу Соколу, а также реконструкции трассы от Череповца до Кадуя с расширением до четырех полос и строительством двух двухуровневых развязок. Это направления с большой интенсивностью транспортного потока, развитие которых необходимо для жителей региона.

Еще один перспективный проект, на который требуется обратить внимание федеральных властей, касается необходимости строительства "восточного" обхода города Вытегры на трассе А-119 "Вологда – Медвежьегорск" с возведением моста через реку Белый Ручей. Вслед за ним потребуется строить "западный" обход города Вытегры на федеральной трассе А‑215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок" с мостовым сооружением через Волго-Балтийский канал. По словам экспертов дорожной отрасли, все это позволит вывести транзитный поток из Вытегры. Еще один проект, который был представлен полпреду, касается реконструкции и капремонта трассы А-215 от Вытегры до Ошты.

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

"В итоге мы получим доступную транспортную инфраструктуру дорожной сети Вологодской области, которая обеспечит прохождение грузов, транзитное сообщение между югом и севером, западом и востоком с выходом на все крупнейшие порты отгрузки. Это новая эпоха развития дорожной сети региона", - подчеркнул, подводя итог совещанию, Олег Кувшинников.

кувшинников, трасса, дорожная реконструкция(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полпред оценил перспективные проекты Вологодской области по развитию транспортной инфраструктуры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Гуцан, Олег Кувшинников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети