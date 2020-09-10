СМИ: Навальный полностью пришел в сознание и вспомнил детали случившегося

Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы, сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что в связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений в случае, если к нему начнет ходить больше посетителей.

По данным издания, Навальный уже может разговаривать и, вероятно, вспомнил детали происходившего до того момента, как ему стало плохо в самолете, сообщает Regnum.

7 сентября сообщалось, что Навального вывели из медикаментозной комы - его состояние улучшилось. Об этом заявили представители немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение оппозиционер. Его отключили от аппарата ИВЛ.

Журнал Die Zeit со ссылкой на экспертов сообщил, что политик спасся благодаря реакции пилота, посадившего самолет в Омске, и также действиям врачей, которые вкололи ему атропин. Как отмечается, Навальный был отравлен модифицированной версией яда "Новичок". По данным издания, новая модификация "Новичка" более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные варианты.