Один из четверых пострадавших от столкновения баржи и катера в Сургуте - в тяжёлом состоянии

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Катер, баржа, столкновение, река Чёрная, Сургут (2020) | Фото: СК РФ

Один из четверых пострадавших от столкновения баржи и катера в Сургуте - в тяжёлом состоянии

Власти Сургута высказались о столкновении катера и баржи на реке Чёрная, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Столкнулись катер каютного типа "Yamaha" и пришвартованная баржа. Из восьми человек, находившихся на катере, четверо погибли. Из четверых пострадавших двое – в состоянии средней тяжести, один – в тяжёлом состоянии, один – в лёгком. Они госпитализированы в отделение травматологии", - сказал на брифинге и.о. начальника управления ГОиЧС Сургута Андрей Рачёв.

Он уточнил, что первую помощь пострадавшим оказали очевидцы и сотрудники спасательного центра.

"На месте работали около 50 сотрудников личного состава различных служб, 15 единиц техники. Катер разрезан на две части. Сложно было извлекать тела. Я прибыл на место в течение получаса, спрашивал, куда плыли. Ответ был, что "возвращались с грибов". До стоянки оставалось около 300 м, была плохая видимость", - сказал Рачёв.

Напомним, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Один из четверых пострадавших от столкновения баржи и катера в Сургуте - в тяжёлом состоянии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: баржа, катер, столкновение, река Чёрная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2020 04:04 Мск В Сургуте после столкновения катера с баржей заведено дело
Ранее 10.09.2020 00:02 Мск Столкновение катера и баржи в Сургуте: четверо погибли, среди них - "авторитет"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети