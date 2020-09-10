Один из четверых пострадавших от столкновения баржи и катера в Сургуте - в тяжёлом состоянии

Власти Сургута высказались о столкновении катера и баржи на реке Чёрная, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Столкнулись катер каютного типа "Yamaha" и пришвартованная баржа. Из восьми человек, находившихся на катере, четверо погибли. Из четверых пострадавших двое – в состоянии средней тяжести, один – в тяжёлом состоянии, один – в лёгком. Они госпитализированы в отделение травматологии", - сказал на брифинге и.о. начальника управления ГОиЧС Сургута Андрей Рачёв.

Он уточнил, что первую помощь пострадавшим оказали очевидцы и сотрудники спасательного центра.

"На месте работали около 50 сотрудников личного состава различных служб, 15 единиц техники. Катер разрезан на две части. Сложно было извлекать тела. Я прибыл на место в течение получаса, спрашивал, куда плыли. Ответ был, что "возвращались с грибов". До стоянки оставалось около 300 м, была плохая видимость", - сказал Рачёв.

Напомним, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".