В Вологде сдан автомобильный обход города - единый транспортный узел Центра и Северо-Запада России

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и полпред СЗФО Александр Гуцан открыли завершающий этап автомобильный обход Вологды - один из крупнейших проектов в сфере развития дорожной сети региона, реализуемый при федеральной поддержке. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, реализация всего проекта заняла 20 лет - старт был дан в 2020 году.

За восемь лет было построено три из четырех пусковых комплекса, связывающих архангельское, медвежьегорское и новоладожское направления. С предложением о строительстве IV пускового комплекса, который окончательно соединил бы три федеральные трассы, Олег Кувшинников еще в 2015 году обратился к президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу губернатора и поручил включить объект в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России".

"Когда я пришёл к нашему президенту, он меня спросил: "Что нужно людям Вологодской области?" Я назвал два объекта: обход города Вологды и новый мост в Череповце. Президент на моих письмах поставил резолюцию со словами: "Если людям нужно, значит, будет построено!" И началась колоссальная стройка: 12 миллиардов рублей, два с половиной года, лучшие строители страны. И сейчас объект построен. Им будем гордиться не только мы, но и наши дети и внуки", — уверен глава региона Олег Кувшинников.

Автомобильная дорога М8, частью которой стал обход Вологды, обеспечивает транспортные связи центральных регионов России, в том числе Москвы, с Архангельском и Архангельской областью, дает выход к северным регионам России, Санкт-Петербургу и Ленинградской области по автомобильным дорогам федерального значения А-114 и А-119.

Это ключевой проект по развитию транспортной инфраструктуры города Вологды. Завершение строительства позволило вывести весь транзитный транспорт за пределы областного центра, а также улучшить дорожную и экологическую обстановку в административном центре. "Весь транзитный транспорт, который двигался из Москвы и центра России на север, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Карелию шёл через Вологду, мимо Вологодского кремля, стены которого буквально дрожали от такой нагрузки. С сегодняшнего дня весь этот поток пойдёт за пределами городских кварталов. Спасибо нашему президенту, Министерству транспорта и Федеральному дорожному агентству, которые поддержали наши предложения и помогли реализовать этот грандиозный проект", — отметил губернатор Вологодской области.

В рамках IV пускового комплекса были с нуля построены почти 17 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки – путепроводы и два моста общей протяженностью 140 метров – через реки Шограш и Содема. Как сказал руководитель генподрядной организации АО "ВАД" Валерий Абрамов, автодороги "Таврида" в Крыму и обход города Вологды построены по одному стандарту с использованием самых передовых технологий и требований безопасности.

"Президентом Российской Федерации поставлена задача - создать единую транспортную систему страны, соединив все регионы логистическими цепочками. И сегодня мы участвуем в действительно важном событии, которое демонстрирует, как Вологодчина вносит реальный вклад в реализацию этой государственной задачи. Открытие обхода города Вологды - это важнейший элемент дорожной системы не только Северо-Западного Федерального округа, но и в целом России. Хочу выразить искренние слова благодарности губернатору Вологодской области, проектировщикам, строителям, всем, кто трудился, кто сделал такую прекрасную и нужную дорогу", — сказал полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.



Добавим, что параллельно со строительством IV пускового комплекса предыдущие были переданы в федеральную собственность и капитально отремонтированы. Таким образом, на сегодняшний день все 30 километров магистрали находятся в нормативном состоянии.