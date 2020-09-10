Интернет-платформы в РФ хотят законодательно приравнять к телевидению

В России популярные интернет-видеосервисы предлагается приравнять к телевидению и регулировать как СМИ, сообщает РБК.

Деятельность "владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать" и приблизить требования к ним - в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. - к тем, которые действуют для вещателей. Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.

Речь идет об интернет-телевидении, новостных агрегаторах, соцстетях и других сайтах, "которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми".

Документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. В нее входят представители крупнейших телекомпаний, в том числе ВГТРК, Первого канала и Национальной медиа-группы.

Авторы отмечают, что люди стали чаще использовать интернет для получения медиаконтента. Интернет-платформы конкурируют с традиционными вещателями, доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете составляет менее 10%. Кроме того, основные платформы контролируют иностранцы.