22 года "строгача". Суд в Екатеринбурге признал браконьера из Таборов виновным в жестоком убийстве егеря

Суд признал жителя села Таборы Леонида Нихти виновным в убийстве егеря и назначил наказание в виде 22 лет реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и компенсации морального вреда супруге погибшего в размере 1 млн руб.

Напомним, инцидент произошел 27 ноября прошлого года в 30 км от Таборов. Егерь во время рейда на браконьеров-рыбаков вышел на охотничий домик, внутри которого и обнаружил подсудимого и свежевыловленную рыбу. Поинтересовавшись, каким образом житель села поймал рыбу, егерь получил в ответ выстрел, после чего, по версии органов предварительного следствия, Нихти накинулся с топором на помощника покойного. Мужчина выжил, егерь скончался в больнице от огнестрела.



По факту возбуждено уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и покушении на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Присяжные сочли его виновным.