10 Сентября 2020
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Общество В России
Игорь Краснов (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Краснов обозначил позицию о возврате следствия прокуратуре

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в своем первом интервью, которое он дал газете "Коммерсант", высказался против возвращения прокурорам полномочий по возбуждению уголовных дел.

По его словам, надзорному ведомству и так хватает полномочий. При этом, по словам Краснова, он обязал прокуроров выезжать на места происшествий, заставив "вспомнить" о существовании соответствующего приказа.

"Участие прокурора обосновано требованиями результативности и качества следствия, так как на месте происшествия требуется слаженное взаимодействие следственных органов и оперативных служб", - пояснил генпрокурор. По его мнению, "чем раньше прокурор начнет надзорное сопровождение дела, тем качественнее будут результаты уголовного преследования".

Напомним, Краснов еще при назначении на пост отмечал, что не поддерживает передачу прокуратуре дополнительных полномочий по контролю за следствием, поскольку это нарушит существующий баланс, а предпочитает интенсивный путь развития в рамках существующих полномочий.

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Краснов обозначил позицию о возврате следствия прокуратуре

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Теги: игорь краснов, прокуратура, следствие



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