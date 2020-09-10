Введение санкций Евросоюза против Беларуси затягивается из-за Кипра

Введение санкций против Белоруссии со стороны ЕС столкнулось с неожиданными задержками. Кипр заблокировал принятие решения, сообщает Bloomberg.

Никосия отказывается поддержать совместное решение стран Евросоюза о санкциях против Минска до тех пор, пока Брюссель не примет против меры против Анкары.

Кипр добивается включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа на спорном участке шельфа, пишет Regnum.

Как сообщалось, после экстренного саммита 14 августа министры иностранных дел стран ЕС объявили, что введут санкции в отношении тех, кто несет ответственность за применение силы и фальсификации на выборах президента Белоруссии. После интенсивных консультаций стало ясно, что в список попадут 16-19 человек. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС.