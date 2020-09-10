10 Сентября 2020
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милостыня, попрошайничество (2016) | Фото:Накануне.RU

Забайкалец раздал 800 тысяч рублей награбленных денег просившим милостыню людям

В поселке Приаргунск Забайкальского края полицейские задержали местного "Робин Гуда". 23-летний мужчина подозревается в краже из бутика сейфа с 800 тысячами рублей, при этом почти все деньги он раздал как милостыню.

В полицию обратился владелец магазина, расположенного в одном из торговых центров.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по региону, злоумышленник проник в помещение через разбитое окно. Он унес три ноутбука и сейф с деньгами.

Мужчина раздал почти всю сумму просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. Оставшиеся у него 57 тысяч рублей были изъяты.

Подозреваемый дал признательные показания, его заключили под стражу.

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Забайкалец раздал 800 тысяч рублей награбленных денег просившим милостыню людям

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Теги: забайкальский край, сейф, кража



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