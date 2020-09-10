10 Сентября 2020
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продукты сыр цены (2010) | Фото:Накануне.RU

Производимый в Соликамске сыр признан одним из лучших в России

В Историнском районе Подмосковья завершился конкурс "Лучший сыр России". Гран-при получил продукт, который делают в Соликамске, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным организаторов, высшую оценку получили четыре сыра: "Джугас" (сыроварня "Соликамский сыр"), "Перла ди Латте Веккио" (сыроварня "Кабош"), "Чеддер" (частная сыроварня "Fromagelle"), качотта "Янтарная" (сыроварня региона "Тильзит-Рагнит").

Конкурс прошёл 29 августа. В нём приняли участие 170 сыроварен, представивших 712 образцов сыра в 12 категориях. Лучшим сыром России-2020 стал "Гранд Премьер" от группы компании "Молоко групп" из Калужской области — твёрдый продукт по рецепту французского сыра Комте.

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Производимый в Соликамске сыр признан одним из лучших в России

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Теги: лучший сыр России, конкурс, Соликамск



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